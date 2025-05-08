افتتاح عروض السمسارة على مسرح ساحة روابط غدا

تفتتح في الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، عروض مسرحية "السمسارة" على خشبة مسرح ساحة روابط للفنون بوسط القاهرة، وذلك لمدة ثلاث ليالٍ.

العرض من تأليف وإخراج إيمان النجار، وتدور قصته حول تشابك أحداث الماضي مع الحاضر من خلال تجول سمسارة بلا مأوى مع زبونة تبحث عن حل فوري لأزمة السكن التي تواجهها.

ويشارك في العرض عدد من الفنانين، منهم ياسمين النجار التي شاركت في عدد من المسرحيات البارزة مثل "يا مسافر وحدك" بالمسرح القومي، ومسلسل "العطار والسبع بنات"، وفيلم "بحب السيما"، والفنانة دعاء حمزة الحاصلة على جائزة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020، والفنانة نرمين سعيد، والراقصة الاستعراضية داليا العبد، بالإضافة إلى مروة الصاوي، ورانيا الجمال، وشريف كابس، ورانيا زهرة، وعمر إسماعيل.

وتقوم الفنانة صوفيا أحمد بتصميم ديكورات المسرحية، مما يمثل عودة للتعاون بين الثنائي إيمان النجار وصوفيا أحمد، وذلك بعد حصدهما المركز الثاني في جائزة ساويرس للثقافة عن كتاب الأطفال "كيكي ورجليه الصغيرة حداً" العام الماضي.

يذكر أن إيمان النجار خريجة قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، وحاصلة على ماجستير الكتابة الإبداعية من كندا. كتبت إيمان من قبل عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، مثل فيلمها الروائي الطويل "لحظات انتحارية"، الذي كتبته وأخرجته ولعبت بطولته الفنانة دنيا ماهر، وحاز على شهادة تقديرية من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2016، كما شاركت في كتابة حلقات مسلسل "ليه لأ 3"، بينما أخرجت للمسرح عددًا من الأعمال القصيرة مع فريق "أكت" لخريجي قسم المسرح من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



