أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مستمر، مؤكدًا أن موسكو لديها الفرصة لنقل موقفها إلى واشنطن بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرك مدى أهمية قضية الصراع الأوكراني بالنسبة لروسيا: «الحوار مستمر، ولدينا الفرصة لتوضيح موقفنا».

وأشار إلى أن الجانب الروسي يتوقع أن تتفهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية الصراع الأوكراني بالنسبة لموسكو.

وشدد على ضرورة حل الأسباب الجذرية للصراع لمعالجة الوضع في أوكرانيا، مضيفًا: «نريد أن تحترم مصالحنا الوطنية. نريد أن تُحل الأسباب الجذرية للعملية العسكرية الخاصة. من المهم معالجة الأسباب الأولية للعملية الخاصة، لأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمصالحنا الوطنية».

وفي وقت سابق، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وفي الوقت ذاته، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن الولايات المتحدة تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني، خلال المائة يوم المقبلة.