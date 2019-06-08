ترامب: المكسيك ستحاول جاهدة كبح الهجرة وزيادة الواردات

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المكسيك سوف "تحاول جاهدة للغاية" خفض عدد المهاجرين، بينما أعلن أن الجارة الجنوبية سوف تبدأ زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأعلن ترامب أمس الجمعة أنه لن يفرض رسوما جمركية بنسبة 5% على كل السلع القادمة من المكسيك، وهو ما كان قد هدد به، قائلا إنه تم التوصل لاتفاق بشأن كبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وقال ترامب في تغريدة: "المكسيك سوف تحاول جاهدة للغاية وإذا فعلت ذلك، فسوف يكون هناك اتفاق ناجح للولايات المتحدة والمكسيك".

وأعلن في وقت لاحق: "وافقت المكسيك على البدء الفوري في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من مزارعينا الوطنيين الرائعين ".

وتعتبر المكسيك أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وفي الربع الأول من العام الجاري، احتلت المكسيك المرتبة الأولى، متفوقة بذلك على كل من الصين وكندا. ولايزال من غير الواضح ما هي البضائع الأخرى التي سوف تشتريها المكسيك من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن هذه الرسوم ستتصاعد تدريجيا لتصل إلى 25% في وقت لاحق من العام الجاري ما لم تذعن المكسيك للمطالب الأمريكية بأن تمنع مهاجري أمريكا الوسطى غير الشرعيين من عبور الحدود إلى الولايات المتحدة.

وفي إطار اتفاق الهجرة، سوف يعاد طالبي اللجوء إلى المكسيك بانتظار جلسات استماعهم في المحاكم الأمريكية، وتعهدت المكسيك بتكثيف الإجراءات الأمنية في حدودها الجنوبية.