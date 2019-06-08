روسيا تعلن تمسكها بإنتاج طائرات «سوخوي سوبرجيت 100»

أعلنت الحكومة الروسية عن تمسكها بالاستمرار في إنتاج طائرات سوخوي سوبرجيت 100، رغم الكارثة التي حدثت لطائرة من هذا النوع قبل شهر وأسفرت عن 41 قتيلا.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن يوري بوريسوف نائب رئيس الحكومة الروسية قوله اليوم السبت في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورج، إنه لا يوجد سبب لتعليق إنتاج سوخوي سوبرجيت أو التشكيك في المشروع بمجمله.

ولفت بوريسوف إلى أن الطلب على هذه الطائرات من روسيا ومن الخارج لم يتغير "وينبغي استئناف المشروع".

كانت طائرة سوخوي سوبر جيت 100 من إنتاج شركة ايروفلوت اضطرت إلى العودة إلى موسكو بعد فترة وجيزة من إقلاعها في مطلع مايو الماضي بسبب مشاكل فنية، وأثناء هبوطها في مطار شيريميتوفو اصطدمت الطائرة عدة مرات بالأرض واشتعلت فيها النيران ما تسبب في مقتل الـ41 شخصا فيما نجا 37 شخصا بينهم طاقم الطائرة.

ولا تزال التحقيقات في أسباب الحادث جارية ولم يصدر تقرير بعد بشأن هذه التحقيقات.

تعد طائرة سوخوي سوبرجيت 100 هي أول تطوير لهذا النوع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق قبل أكثر من 30 عاما.

ويجري السماح لهذه الطائرات بالتحليق منذ 2011، وتكرر ظهور تقارير تحدثت عن حدوث أعطال وحوادث، ويبلغ عدد هذه الطائرات التي تعمل على مستوى العالم 138 طائرة منها 105 تعمل لدى شركات طيران روسية.