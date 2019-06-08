ماس يأمل في مواصلة العراق الإسهام في التهدئة بين أمريكا وإيران

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن أمله في أن يواصل العراق إسهامه في التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي أعقاب محادثاته السياسية التي أجراها في العاصمة العراقية بغداد، اثنى الوزير الألماني اليوم السبت على ما وصفه بالتصرف " المتعقل جدا" للحكومة العراقية في الصراع وتعهد باستمرار دعم بلاده للعراق في إعادة البناء ونشر الاستقرار.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لا ينبغي علينا أن نتخلى عن العراق الآن".

والتقى ماس في بغداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح.

وصرح ماس في أعقاب ذلك بأن القلق في العراق كبير للغاية حيال إمكانية توريط العراق في التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.

كانت وتيرة الصراع بين الدولتين قد تصاعدت بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل عام عن خروج بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران، وطبق ترامب عقوبات اقتصادية على إيران وضعت الأخيرة تحت ضغط هائل.

وتتهم الحكومة الأمريكية إيران بتأجيج صراعات في المنطقة ودعم الإرهاب.

ويعد العراق ساحة محتملة للتصعيد بين واشنطن وطهران حيث يوجد في العراق العديد من الميليشيات الشيعية النشطة والتي تحظى بدعم إيراني، وفي الوقت نفسه يتمركز عدة آلاف من الجنود الامريكيين في العراق لتدريب القوات العراقية ولدعم هذه القوات في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).