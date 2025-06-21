ميركل: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في صراع الشرق الأوسط.

وقالت ميركل، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروك تسايتونج" الألمانية: "عندما يُتاح للبعض الإعلان عن رغبتهم في القضاء على دولة إسرائيل، فيجب أن تكون دولة إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها".

وفي ضوء بعض الشكوك حول توافق تصرفات إسرائيل مع القانون الدولي، قالت ميركل: "إذا شككت حماس أو إيران في وجود دولة ما، فليس من السهل الرد على ذلك بموجب القانون الدولي".

وعلى العكس من ذلك، أشارت ميركل إلى أن الوضع في حرب أوكرانيا واضح تماما، وقالت: "هجوم روسيا على أوكرانيا يتعارض بوضوح مع القانون الدولي. أوكرانيا لم تهدد روسيا قط، ومع ذلك تعرضت للهجوم".

وتطرقت المستشارة السابقة أيضا إلى موضوعات أخرى في المقابلة، من بينها تمويل جهود مكافحة تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، واحتمال تولي امرأة منصب رئاسة ألمانيا.

وبعد نشر سيرتها الذاتية الخريف الماضي، أدلت ميركل بتصريحات بصورة متكررة - على غير العادة بالنسبة لرؤساء الحكومات السابقين - والتي تضمنت انتقادات لاقتراح التحالف المسيحي الألماني بشأن سياسة الهجرة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، والذي تم تمريره "برعونة" عبر أصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، على حد وصفها.