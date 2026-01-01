المحكمة العليا في البرازيل تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى

رفضت المحكمة العليا في البرازيل طلب فريق الدفاع عن الرئيس السابق جاير بولسونارو بقضاء مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية، وقررت عودته إلى السجن بعد سلسلة من العمليات الجراحية.

وقالت المحكمة، في حكم نشرته اليوم الخميس، إنه يتعين عودة الرئيس اليميني السابق إلى زنزانته مجددا في مقر سجن فيدرالي في برازيليا بمجرد خروجه من المستشفى.

وخضع بولسونارو، البالغ 70 عاما، مؤخرا لجراحة فتق مزدوجة وعملية لعلاج الفواق المزمن.

وتم الزج ببولسونارو، الذي شغل منصب الرئيس من 2019 إلى 2022، في السجن منذ آواخر نوفمبر ويقضي عقوبة تزيد مدتها على أكثر من 27 عاما.

وخلصت المحكمة إلى أنه بعدما خسر بولسونارو في إعادة انتخابه، تآمر معه حلفاء للتخطيط لانقلاب ضد حكومة خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.