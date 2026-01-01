ترامب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على بعض أنواع الأثاث لمدة عام

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية رأس السنة، أمرا بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على بعض أنواع الأثاث ومنها الأثاث المنجد وخزائن المطبخ ووحدات الحمامات لمدة عام، مشيرا إلى استمرار المفاوضات التجارية.

ويبقي أمر ترامب، الذي وقّعه مساء أمس، على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها في سبتمبر على هذه السلع، ولكنه يؤجل لمدة عام آخر بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الأثاث المنجد و50% على خزائن المطبخ ووحدات الحمام.

وتأتي هذه الزيادات، التي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير الحالي، في إطار فرض الرئيس الجمهوري مجموعة واسعة من الضرائب على السلع المستوردة لمعالجة الاختلالات التجارية وغيرها من القضايا.

وقال ترامب في وقت سابق، إن الرسوم الجمركية على الأثاث ضرورية "لتعزيز الصناعة الأمريكية وحماية الأمن القومي".

ويُعد هذا التأجيل الأحدث في سلسلة تقلبات حروب الرسوم الجمركية التي شنها ترامب منذ عودته إلى منصبه في يناير من العام الماضي، حيث أعلن عن فرض رسوم جمركية في بعض الأحيان دون سابق إنذار، ثم أجلها أو تراجع عنها بنفس السرعة.

كما أشارت إدارة ترامب، أمس، إلى أنها قد تتراجع عن فرض رسوم جمركية باهظة على المكرونة الإيطالية، بنسب كانت ستصل إلى 107%.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم جمركية مرتفعة على مُصنعي المكرونة الإيطاليين بعدما أطلقت وزارة التجارة الأمريكية ما وصفته بمراجعة روتينية لمكافحة الإغراق.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنه بناءً على مراجعة جديدة، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى ما بين 2.26% و13.89% على واردات المكرونة الإيطالية بعد معالجة الشركات المصنعة للعديد من مخاوف الوزارة، وتم تحديد موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الرسوم في 12 مارس المقبل.