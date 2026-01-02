قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إنجازات الوزارة عام 2025، إنهم بدأوا التوسع في فكرة الحكومة التشاركية، بحيث لا يضطر المواطن لاستخراج وثيقة من جهة حكومية لتقديمها لجهة أخرى، لافتًا إلى أن من أبرز هذه الوثائق كانت شهادة براءة الذمة من مخالفة المركبات.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أمس الخميس، أن عدد الخدمات المقدمة عبر منظومة مصر الرقمية اتسع ليشمل الوزارات في الدولة، وبدأوا بخدمات مثل التقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى وجود تطبيقات ثقافية وخدمات في مجال التنمية والتدريب وزيادة القدرات.

وتابع أن الوزارة دربت خلال 2025 أكثر من 500 ألف متدرب، مع استهداف 800 ألف متدرب خلال العام الجاري، مشيرًا إلى إطلاقهم منصة "مهارة تك"، التي فازت بجائزة اليونسكو لعام 2025، كما تم التوسع في المدارس والتكنولوجيا التطبيقية لتصبح هناك مدرسة في كل محافظة.

وتطرق إلى مجال الابتكار والتكنولوجيا، مشيرًا إلى إطلاق خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف على الكلام المنطوق وتحويله إلى مكتوب بالذكاء الاصطناعي في العديد من الجهات، مشيرًا إلى خطط لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في المزيد من التطبيقات.

ولفت إلى أن الوزارة لديها مبادرات تدريبية مجانية لمختلف شرائح الشباب، من طلاب الابتدائية حتى الخريجين، بغض النظر عن مؤهلاتهم أو خبراتهم السابقة، مؤكداً على أن كل من يرغب في الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكنه العثور على المبادرة المناسبة له والتسجيل عبر موقع الوزارة.