دول الترويكا ومنظمة الإيجاد توقع كشهود على اتفاق جوبا لسلام السودان اليوم

تستضيف الخرطوم اليوم، حفلا بمناسبة انضمام كل من دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج)، ومنظمة "إيجاد" للتوقيع كشهود على اتفاق جوبا لسلام السودان.

ويحضر الحفل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء، ومبعوثو دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج) لدى السودان، وممثلو البعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالسودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أنه من شأن هذا التوقيع أن يزيد من حجم الدعم الدولي لإنجاح عملية تنفيذ الاتفاق والالتزام بما جاء به من نصوص وواجبات.