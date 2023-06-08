مستشار ألمانيا: يجب ألا يتم ترك إيطاليا بمفردها في مواجهة تزايد أعداد اللاجئين

تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بالتضامن في استقبال اللاجئين، وذلك قبل زيارته المنتظرة اليوم الخميس للعاصمة الإيطالية روما.

وقال شولتس لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، في تصريحات تم نشرها اليوم، إن إيطاليا واليونان وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط تواجه تحديا كبيرا، لأن أعداد اللاجئين القادمين هناك آخذة في التزايد.

وأكد المستشار الألماني، أنه يجب ألا يتم ترك إيطاليا والدول الأخرى بمفردها في مواجهة ذلك، ولكن يجب اتباع نهج التضامن وتحمل المسئولية.

ودعا شولتس في الوقت ذاته للتوصل لاتفاق لإصلاح أساسي لنظام اللجوء الأوروبي، وقال: "نحن بحاجة لتوزيع متضامن للمسئولية والاختصاص بين دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الامتثال للمعايير لأجل طالبي اللجوء فيما يتعلق بإجراءات اللجوء وبالاندماج في دول الاتحاد الأوروبي".

ويعتزم شولتس التوجه صباح اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما؛ من أجل الالتقاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وبالتوازي مع زيارة شولتس لإيطاليا، يحاول وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج تمهيد الطريق لإدخال إصلاح كبير على نظام اللجوء الأوروبي.