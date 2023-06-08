شدد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أهمية دور القوى الناعمة في شعور المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء: «لابد أن يشاهد المواطن المصري على شاشات التليفزيون فيلمًا نيجيريًا أو جنوب إفريقي أو مسلسلًا روانديًا، سيجعل المواطن يرى نقاط الاتفاق الكثيرة والتشابهات الكبيرة بيننا وبين الدول الإفريقية».

وأكمل: «لابد أن تصل أفلامنا وقوانا الناعمة إلى القارة الإفريقية في أقصى الجنوب، لأنه يصب في المصلحة الإفريقية والمصرية، ويفتح آفاقًا رحبة للاستثمار والعلاقات التجارية والاقتصادية كبيرة، وهذا التوقيت المهم لاتخاذ تلك الخطوات الشجاعة».

وأكد أن «التوجه نحو إفريقيا استراتيجي في السياسة الخارجية المصرية»، قائلًا إن «الالتزام المصري على أعلى مستوى، لبناء جسور العلاقة والتعاون والإخاء مع الدول الإفريقية، والاستثمار في العلاقة منذ عام 2014 وحتى اليوم».

ولفت إلى قطع شوط كبير في العلاقات، ووجود العديد من الفرص التي يجب استغلالها، مشددًا على أهمية الاستثمار المصري في إفريقيا، خاصة مع حرص الدولة على أعلى مستوى لتشجيع القطاع الخاص.

وذكر أن «الرئيس السيسي، حمل على عاتقه الدفاع عن اتفاقية التجارة الحرة القارية وبين التجمعات الإفريقية المختلفة»، معقبًا: «كله يؤكد أن التوجه المصري نحو إفريقيا استراتيجي وليس مرحليًا، فالاستثمار في القارة مصلحة مصرية بامتياز، الفرص الموجودة كبيرة ولم تستثمر بعد بالشكل الذي يحقق مصالح القارة».