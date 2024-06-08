قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن عملية النصيرات التي شهدت ارتكاب مجزرة في وسط قطاع غزة، لم تستهدف القائم العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية، السبت، أنه عندما يكون محمد الضيف هدفًا لعملياتهم، متابعا: «عندكم نقتل محمد الضيف ويكون هدفًا لنا سنخبركم ونعلن الحقيقة».

وزعم أن العملية في النصيرات كانت تهدف إلى تحرير الأسرى، واصفًا ذلك بأنه المهمة الرئيسية. وتابع: «لسوء الطالع هناك مأساة في للشغب في غزة لكننا نعمل هناك لسبب واحد وهو إعادة الأسرى».

متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري لـ #الحدث: مستمرون بمطاردة #السنوار ولم نقتل محمد #الضيف اليوم ولم يكن أساسا هدفا لنا بعملية النصيرات pic.twitter.com/NyHhpG9cKF — ا لـحـدث (@AlHadath) June 8, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن حصيلة جديدة للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال المكتب الإعلامي عبر قناته على تليجرام: «ارتفاع عدد الضحايا نتيجة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح». وأضاف أن الضحايا وصلوا إلى مستشفيين اثنين، هما مستشفى العودة بالنصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع توغل مفاجئ للآليات العسكرية شرقي وشمال غربي المخيم قبل تراجعها لاحقا.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال، أنه تمكن من تحرير أربعة محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة. وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: «في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة (محتجزين) إسرائيليين».