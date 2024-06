مجموعة الدول الثماني الإسلامية تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة

انعقد الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية: مصر وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، في إسطنبول اليوم السبت، لمناقشة التطورات في غزة.

وأعرب المشاركون في بيان مشترك، اليوم السبت، عن موقفهم الموحد بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف.

وشدد البيان على أهمية تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بشأن فلسطين وجرائم القوات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال بكامل أراضيه المحتلة منذ عام 1967.

وأكد البيان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وحصوله على كل حقوقه غير القابلة للتصرف، والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن «السلام العادل والدائم والشامل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب»، منوهًا أن «السلام لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين».

ولفت البيان إلى تضامن الدول الثمانية في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة وأهلها، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ثمانية أشهر، دون احترام لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأعرب عن إدانته بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي واللاإنساني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار «الفوري والدائم وغير المشروط»، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة.

The D-8 Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers, held at Dolmabahçe Palace, Istanbul, on 8 June 2024, has adopted a Joint Declaration on the Situation in #Gaza.#D8StandswithGaza #D8JointDeclaration pic.twitter.com/zJnVQGf4Lx