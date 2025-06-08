 السعودية: الحجّاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: الحجّاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 يونيو 2025 - 1:22 م | آخر تحديث: الأحد 8 يونيو 2025 - 1:22 م

رمى الحجاج، اليوم الأحد، الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل من الجهات المعنية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، اتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر سواءً في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجّل.

وتأتي هذه الجهود في إطار الخطط التنظيمية والأمنية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة لضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم وأداء مناسكهم.

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