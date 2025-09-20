الاتحاد الأوروبي يبحث ضمان قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية المجمدة

أبدت دول الاتحاد الأوروبي استعدادها لضمان قرض لأوكرانيا يمول باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، اليوم السبت عقب اجتماع مع وزراء مالية الدول الأعضاء الـ27، إن الدول الأعضاء ترى في ذلك خيارا ممكنا.

وأوضح دومبروفسكيس أن العمل جار على وضع التصور الدقيق للخطة، مضيفا أن حجم القرض لم يُحدد بعد.

لكنه أكد أن من الواضح بالفعل أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض إلا عندما تبدأ روسيا في تمويل تعويضات لأوكرانيا. وبحسب التقارير، فإن بريطانيا التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي تخطط لآلية مماثلة.

وأشار إلى أن الوقت عامل حاسم، إذ ستحتاج أوكرانيا إلى التمويل اعتبارا من عام 2026.

وبسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تم تجميد نحو 200 مليار يورو (235 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمفوضية. وتُستخدم بالفعل أرباح الفوائد المتولدة من هذه الأصول في تمويل الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.