إندونيسيا تصدر تحذيرات من موجات تسونامي عقب زلزال ضرب بحر سولاويزي

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الإثنين، تحذيرا مبكرا محدثا من خطر حدوث موجاتب مد عاتية "تسونامي"، عقب زلزال تكتوني قوي ضرب بحر سولاويزي، صباح اليوم الاثنين عند الساعة 6:37 بالتوقيت المحلي لغرب إندونيسيا.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الوكالة تيوكو فيصل فتاني، أن مركز الزلزال وقع على عمق 47 كيلومترا شمال غربي جزيرة كاراتونج في مقاطعة سولاويزي الشمالية، ضمن إقليم مينداناو في الفلبين، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية تحمل إمكانية التسبب بأمواج تسونامي قد تؤثر في عدد من المناطق الساحلية الإندونيسية.

وقال فتاني، إن الوكالة أصدرت تحذيرا مبكرا محدثا يشمل السواحل الواقعة في مقاطعات سولاويزي الشمالية وجورونتالو وسولاويزي الوسطى ومالوكو الشمالية وكاليمانتان الشرقية.

وأضاف أن المناطق المصنفة ضمن مستوى التأهب من تسونامي تشمل مدن ومناطق مانادو، ومينهاسا الشمالية، ومينهاسا الجنوبية، وبوول، وجزر سانغيهي، أما المناطق التي وُضعت تحت مستوى التحذير من تسونامي فتشمل تيدوري، وبولونجان، ونونوكان، وهالماهيرا، وتاراكان، وشمال هالماهيرا، وكوتاي الشرقية، وبونتانج، وبيراو.

ودعت وكالة الأرصاد الإندونيسية السكان في المناطق المتأثرة إلى تنفيذ إجراءات الإخلاء الذاتي فورا وفق مستوى التهديد في كل منطقة، مؤكدة ضرورة التعامل بجدية مع التحذيرات الصادرة.

وشدد رئيس الوكالة، على أن السكان في المناطق الخاضعة لمستوى التحذير يجب أن يغادروا المناطق الساحلية بشكل فوري ويتوجهوا إلى مناطق مرتفعة وأكثر أمانا، مع تجنب الشواطئ ومصبات الأنهار وتعليق جميع الأنشطة البحرية والساحلية حتى صدور إشعارات جديدة من السلطات المختصة.

وأكدت السلطات الإندونيسية، أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، فيما تُجرى عمليات تقييم مستمرة لاحتمالات وصول أمواج تسونامي إلى السواحل المعرضة للخطر في أعقاب الزلزال القوي الذي هز المنطقة.