الجيش الليبي: داعش بدأ يتلاشى عسكريا فى البلاد

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي بدأ يتلاشى عسكريا من ليبيا، موضحا في الوقت نفسه أن الجيش يسيطر على نحو 95% من أراضي البلاد.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي لمتابعة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي ضد التنظيمات الإرهابية، إن مبايعة أعضاء التنظيم الإرهابي لأمير جديد في ليبيا إشارة مؤكدة وواضحة بأن قادة التنظيم قتلوا في العمليات العسكرية.

وأضاف المسماري أن تنظيم "داعش" في ليبيا تراجع مؤخرا من حمل البندقية إلى إصدار البيانات وأصبح ضعيفا جدا الآن مقارنة بما سبق.

ولفت المسماري إلى أن الروح الإنهزامية أصبحت ظاهرة على المليشيات الموجودة حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن المعركة الآن ضد دول وعواصم ومخابرات أجنبية داعمة للإرهاب في ليبيا.

ميدانيا، أكد المسماري أنه "لم يتبق للعدو إلا الطائرات بدون طيار بعد القضاء على سلاحه الجوي"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة الليبية منتشرة في كل المناطق وأصبحت مسيطرة على ما يقرب من 95% من الأراضي الليبية".

وأوضح المسماري أنه تم تدمير غرف التحكم الرئيسية للطائرات بدون طيار في طرابلس، لافتا إلى أن "داعش" وتنظيم القاعدة والإخوان جماعات إرهابية أعداء للجيش الليبي.

إلى ذلك، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس فتح المجال الجوي بالمطار بعد إغلاقه في وقت سابق مساء أمس الأحد.

وكانت إدارة المطار قد أغلقت المجال الجوي وحولت الرحلات لمطار مصراتة شرق طرابلس بعد هجوم تعرض له المطار هو السابع منذ اندلاع الاشتباكات بضواحي طرابلس الجنوبية مطلع أبريل الماضي.

ويعتبر معيتيقة المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد تدمير مطار طرابلس الدولي وخروجه عن الخدمة في الحرب التي دارت عام 2014.

من ناحية أخرى، أكدت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن عناصر خفر السواحل الليبي هي المعنية بعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية للبلاد.

وأشارت المتحدثة إلى أن الإتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين، مضيفة: "هدفنا وأولويتنا هو انقاذ حياة الناس ولكننا لا نملك حق الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية .

وذكرت كوسيانيتش أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتأهيل وتدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا من أجل مساعدتهم على القيام بمهامهم بالشكل الأمثل.