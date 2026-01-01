التعليم تحدد سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية: رياض الأطفال يبدأ من 4 سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2026/2027.

ويأتي سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد، على النحو:

- المستوى الأول رياض أطفال: من 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال: من 5 سنوات إلى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي: من 7 سنوات إلى 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الابتدائي: من 8 سنوات إلى 9 سنوات عدا يوم واحد.

واشترطت الوزارة، أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها، حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2026، بناءً على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

- التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم، يتم ترتيب الأطفال بناءً على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه، ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سنًا.

- التنسيق الثاني (الأساس في الاختيار): بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ، بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

فيما لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية، وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية.

كما لا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة، لمخالفة ذلك للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019.