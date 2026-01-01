تقيم جمعية محبي الفنون الجميلة، ليلة في حب المخرج الراحل داوود عبد السيد، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، يتحدث في هذه الليلة مدير التصوير محمود عبد السميع، والناقد محمود عبد الشكور، ويدير اللقاء محمد نوار.

وتوفي المخرج داوود عبد السيد، يوم 27 ديسمبر الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، تاركا إرثا فنيا هاما، رغم قلة إنتاجه، ويعد داوود حد أهم رواد موجة «الواقعية الجديدة» في السينما المصرية، إلى جانب محمد خان وخيري بشارة. لقب بـ«فيلسوف السينما المصرية» نظرا للعمق الفكري والتأملي الذي طغى على أعماله.

وقدم خلال مسيرته الممتدة لأربعة عقود تسعة أفلام روائية طويلة فقط، كتب سيناريو معظمها بنفسه، توجت مسيرته بحصوله على جائزة النيل في الفنون عام 2022، وهي أرفع وسام تمنحه الدولة المصرية للمبدعين، من اهم أفلامه : الكيت كات، ومواطن ومخبر وحرامي، وسارق الفرح، وأرض الخوف.