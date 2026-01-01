إعلام أمريكي: المخابرات المركزية الأمريكية تكشف زيف الهجوم الأوكراني على مقر بوتين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خلُصت إلى أن أوكرانيا لم تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أحد مقراته في هجوم أخير بالطائرات المسيرة.

ونقلت الكثير من وسائل الإعلام بما في ذلك وول ستريت جورنال وكذلك شبكتي بي.بي.إس. وسي.إن.إن. عن مسئولين حكوميين أمريكيين لم تذكر أسماءهم في تقاريرها التي نشرت مساء أمس الأربعاء، وهو ما يتناقض مع الاتهامات التي ذكرتها موسكو مطلع الأسبوع.

وفي البداية، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوكرانيا على الهجوم المزعوم بعد حديث مع بوتين.

ونفت أوكرانيا، قطعا مهاجمة أحد مقرات بوتين قائلة إنه كان ذريعة روسية لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا رغم مفاوضات السلام الجارية ولاستهداف المباني الحكومية في كييف مجددا بالصواريخ.

وقدمت موسكو، أمس الأربعاء، دليلا محتملا على الهجوم للمرة الأولى بما في ذلك حطام ما يعتقد أنها مسيرة أوكرانية.

ويشكك الكثير من الخبراء في أن الهجوم الذي وصفته روسيا وقع كما تزعم.