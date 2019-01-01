الحوثيون ينفون استهداف سفينة في البحر الأحمر

نفت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، الاتهام الذي وجهته قيادة التحالف العربي، بشأن استهداف سفينة في البحر الأحمر.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق باسم الجيش الموالي للحوثيين في بيان صحفي، "إن ما ذكره ناطق العدوان(قوات التحالف) يومنا هذا عن محاولة استهداف سفينة في البحر الأحمر من قبل قواتنا المسلحة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة".

وأشار سريع إلى أن "مثل هذا الادعاء الذي وصل إليه العدوان على اليمن هو محاولة فاشلة لاستعطاف الرأي الدولي وإيجاد مبررات لاستمرار عدوانهم وحصارهم الظالم على اليمن بشكل عام وعلى محافظة الحديدة بشكل خاص، والتنصل من اتفاق السويد خاصة بعد تنفيذ الوفد الوطني (الحوثي) لخطوة أحادية الجانب في موانئ الحديدة".

وفي وقت سابق اليوم،أعلن العقيد ركن تركي المالكي الناطق باسم قوات التحالف العربي عن إحباط عملية وصفها بـ "الإرهابية" للحوثيين كانت تستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض، إن "المليشيا الحوثية تحاول استهداف طرق الملاحة البحرية".

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية منذ نحو خمسة أعوام، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلاً عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تقديرات الأمم المتحدة.