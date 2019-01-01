«أيام الجمعة من أجل المستقبل» تبدأ مظاهرات متواصلة لمدة 5 أيام في كولونيا

تعتزم حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" لحماية المناخ تنظيم مظاهرات خلال هذا الأسبوع لمدة خمسة أيام متواصلة في مدينة كولونيا الألمانية.

,من المقرر أن يبدأ المتظاهرون اعتبارا من اليوم الاثنين في التجمهر في الحي التاريخي بكولونيا للمطالبة بحماية المناخ.

وتنتهي الفعاليات برمتها بمسيرة ختامية يوم الجمعة المقبل، وهو آخر يوم جمعة قبل بدء العطلة الصيفية للمدارس، حسبما ذكرت متحدثة باسم الحركة.

وقالت المتحدثة إن المنظمين يتوقعون مشاركة ما يتراوح بين 30 و50 فردا في فعاليات المظاهرة كل يوم وعلى مدار دوريات مختلفة.

وذكرت المتحدثة أنه في الأسبوع الأخير السابق للعطلة الصيفية لا تُقام العديد من الحصص الدراسية، لذلك فإنه من الممكن الاستفادة من الوقت في غرض نبيل.

ومنذ شهور يتظاهر على مستوى العام طلاب مدارس وجامعات كل يوم جمعة للفت الانتباه إلى ضرورة حماية المناخ. وتعود الحركة إلى حملة احتجاجية لناشطة المناخ السويدية، جيرتا تونبرج البالغة من العمر 16 عاما.