بلينكن يدعو دبلوماسيين روس إلى وقف حظر تصدير الحبوب الأوكرانية



ألقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باللائمة على الدبلوماسيين الروس فيما يتعلق بدور موسكو في تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وذلك في مقابلة نادرة خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، وفقا لمسؤول غربي.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه رغم أن بلينكن لم يلتق بنظيره الروسي سيرجي لافروف في اجتماع مجموعة العشرين في بالي، إلا أنه خاطب الدبلوماسيين الروس مباشرة في الجلسة العامة اليوم الجمعة، بحسب مسؤول رفض الكشف عن هويته.



وأضاف المسؤول أن بلينكن قال لهم إن أوكرانيا لم تكن تابعة لروسيا وإن موسكو ينبغي أن تتوقف عن محاصرة الموانئ الأوكرانية وأن تسمح للبلاد بتصدير الكميات الكبيرة من الحبوب المخزنة لتخفيف النقص الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بصورة بالغة، وأضر بالدول النامية.