 إزالة 42 حالة تعد بالمنيا في أول أيام المرحلة الثالثة من الموجة 21 - بوابة الشروق
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إزالة 42 حالة تعد بالمنيا في أول أيام المرحلة الثالثة من الموجة 21

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 8:49 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 8:49 م

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في حملاتها لإزالة التعديات للموجة 21 تزامنًا مع انطلاق مرحلتها الثالثة اليوم السبت، والمقرر استمرارها حتى 28 من يوليو الجاري؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وفي السياق قال الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، إن الحملات اليوم أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ ما بين بناء على أراضٍ زراعية، وأملاك دولة وبناء بدون ترخيص.

وأعلن اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس المركز، في مركز المنيا، عن إزالة 17 حالة تعدٍ بقرى بني محمد سلطان، وتلة ونزلة حسين، وصفط الخمار.

وفي بني مزار، صرح عماد حسن رئيس المركز، بإزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص، بجانب حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة تعاون زراعي غرب محطة الكهرباء بطريق صندفا.

 

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