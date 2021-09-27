صندوق مكافحة الإدمان: إنشاء أكبر مركز علاجي بالشرق الأوسط في منطقة إمبابة

قال مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان وعلاج المخدرات، إنّ هناك 28 مركزا علاجيا منتشرين في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يتم إنشاء أكبر مركز علاجي في منطقة إمبابة، ليكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، اليوم السبت، أن الدولة أولت هذه قضية مكافحة الإدمان اهتماما كبيرا في الفترة الماضية، سواء من خلال الشق العلاجي أو على صعيد العمل التوعوي للشباب من مخاطر وأضرار المخدرات.

وأوضح أنّ عدد المراكز في 2014 كان 12 مركزا في سبع محافظات فقط، مشيرا إلى أنّ زيادة عدد المراكز حاليا تترجم عناية الدولة بهذا الملف المهم.

ولفت إلى الانتهاء من إنشاء مركزين جديدين، أحدهما في محافظة قنا لخدمة مواطني الصعيد، بجانب مركز في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، موضحا أن «الأخير» سيكون المركز الأكبر في المنطقة، وسيتسم بأنه مزود بقسم خاص لعلاج مرضى الإدمان من ذوي الهِمم.

وأكّد أنه جارٍ إنشاء خمسة مراكز علاجية جديدة، بينها مركزان في قرى مشمولة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في محافظتي الغربية ودمياط.