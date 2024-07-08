أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن إطلاق اسم اللواء جمال نورالدين على المحور الجديد، الذي يربط بين "طريق كفرالشيخ- سخا" وطريق "كفرالشيخ- طنطا".

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والمستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار عبدالرحمن حواس، نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، والنائب علي العجواني، والنائب عز الدين جوده، والنائب حسن البحيري، أعضاء مجلس الشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن محور اللواء جمال نورالدين، يعد من المحاور الحيوية بمحافظة كفرالشيخ حيث يمر عبر مشروع "سكن كل المصريين" الجديد، و"مسار العائلة المقدسة"، ومركز التنمية الشبابية، بهدف ربط جنوب غرب كفر الشيخ بجنوب شرق عاصمة المحافظة والمدن والمحافظات المجاورة، ويُعرف بالقطاع الأول من دائري العاصمة، يأتي هذا التكريم تقديرًا لإنجازات اللواء جمال نور الدين لصالح أبناء محافظة كفر الشيخ.

الجدير بالذكر أن اللواء جمال نورالدين شغل منصب محافظ كفرالشيخ في الفترة من 27 نوفمبر 2019 حتى الثالث من يوليو الجاري، خلال فترة توليه المنصب، شهدت المحافظة طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية وغيرها من المجالات