الحكومة تستهدف رفع عدد الشركات ببرنامج الطروحات إلى 60 شركة بدلا من 35

تستهدف الحكومة رفع عدد الشركات ببرنامج الطروحات إلى 60 شركة، ارتفاعًا من 35 شركة في القائمة الحالية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية لشهر مايو.

تعمل الحكومة على طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة خلال العام المالي المقبل 2025/2026، ضمن برنامج الطروحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد.

تأتي 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على رأس تلك الشركات، تمهيدًا لطرحها قبل عام 2026، وهي: الوطنية لتشغيل محطات الوقود، صافي للمياه المعبأة، سيلو فوودز للصناعات الغذائية، تشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

كانت الحكومة قد نجحت في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات، بإجمالي قيمة 6 مليارات دولار.

نهاية العام الماضي، صرح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات حكومية خلال عام 2025، تتنوع بين الطرح في البورصة المصرية والاستثمار المباشر.

وقالت رئيسة فريق صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار، في بيان الأسبوع الماضي، إن على الحكومة المصرية تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية.

وأضافت أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. و"استكمالًا لذلك، لابد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال."