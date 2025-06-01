كيف كان عادل إمام حاضرا في واقعة اكتشاف وزير الثقافة حفرة تنقيب عن آثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر؟

أثارت واقعة اكتشاف وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، صباح اليوم الأحد؛ أعمال تنقيب عن الآثار أثناء جولة تفقدية لقصر ثقافة الطفل بالأقصر، موجة سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، إذ تصدر الفنان عادل إمام مقدمة المقاطع الساخرة التي انتشرت حول الواقعة.

وتداول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جولة الوزير، بجانب الصور التي تكشف عثوره على الحفرة التي كانت ينقب فيها مجموعة من الأشخاص عن الآثار، لكن بعد مرور وقت قصير، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور للفنان عادل إمام من فيلمه الشهير "التجربة الدانماركية"، والذي جسد فيه شخصية قدري المنياوي وزير الشباب والرياضة آنذاك.

جسد المشهد الذي ظهر فيه الزعيم، أثناء جولة تفقدية مفاجئة لأحد مراكز الشباب الرياضية، إذ اكتشف تحوله إلى ما يشبه "القهوة البلدي" من جانب العاملين فيه، الذين استغلوا النادي وحولوه إلى مكان لأنشطة أخرى بعيدا عن الرياضة، مثل تربية الحيوانات وبيع "المخدرات"، فما كان من الوزير إلا أن غضب وضرب الموظفين بالحذاء، في مشهد كوميدي ساخر.

وكان هذا المشهد حاضرا في مقدمة "الكوميكسات والمنشورات"، التي أراد أصحابها التعبير عن رفضهم لما حدث أثناء جولة الوزير التفقدية لمركز الثقافة بالأقصر، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الدور الرقابي على المؤسسات.

يذكر أن أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، كان أجرى جولة تفقدية، صباح اليوم، بقصري ثقافة الطفل والثقافة بمدينة الأقصر، وخلال تفقد الوزير للقصرين رصد الحالة السيئة التي عليها المبنيان، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلًا عن وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة بالموقعين.

وكشف الوزير، خلال الزيارة عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.

وعلى أثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.

وأكد وزير الثقافة، أن الأمر يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتمثل إهدارًا للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال، وستواصل متابعتها الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.

من جانبه، أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - بفتح تحقيق عاجل، فيما كشفت عنه الزيارة التفقدية للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، من مخالفاتٍ جسيمةٍ بقصر ثقافة الأَقصر، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، وكلف النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني، بسرعة مباشرة التحقيقات وعرض نتائجها فور انتهاء التصرف.