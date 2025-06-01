هجمات أوكرانية واسعة تستهدف مطارات عسكرية في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، أن أوكرانيا شنت هجمات بالمسيرات على مطارات عسكرية في مناطق مورمانسك وريازان وإركوتسك وإيفانوفو الروسية.

وأفاد حاكم منطقة مورمانسك آندريه تشيبيس، في بيان بحسابه على منصة للتواصل الاجتماعي، الأحد، بأن أوكرانيا شنت هجومًا بطائرة مسيرة على المنطقة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي وقوات الأمن ومسؤولي وزارة الطوارئ يتعاملون مع الوضع.

ودعا تشيبيس، السكان إلى الهدوء، وطلب عدم مشاركة صور الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أكد حاكم منطقة إركوتسك إيجور كوبزيف، وقوع هجوم على وحدة عسكرية في المنطقة من خلال مشاركة مقطع فيديو بحسابه على منصة للتواصل الاجتماعي، تظهر مسيرات انتحارية تحلق ودخان كثيف يتصاعد.

وقال كوبزيف، إن عدد المسيرات لم يتم إحصاؤها بعد.

وأضاف أنه تم إرسال قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم إنشاء مقر طوارئ للتعامل مع الحادث.

من جانبه، أشار حاكم منطقة ريازان، بافيل مالكوف، في بيان بحسابه على إحدى منصة للتواصل الاجتماعي إلى أن أوكرانيا شنت هجوما على المنطقة.

وأضاف مالكوف، أنه وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات، وأن المسيرات تحطمت مسببة وقوع أضرار، وأن الجهود متواصلة لتقييم حجم الأضرار.

وذكرت حسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الأوكراني نفذ عملية واسعة النطاق باستخدام مسيرات ضد روسيا.

وأشارت إلى أن أكثر من 40 طائرة روسية، بما في ذلك طائرات الإنذار المبكر من طراز A-50، وقاذفات من طراز Tu-95 وTu-22M3، تضررت في الهجمات، في حين انتشرت بسرعة مشاهد من مصادر أوكرانية للهجمات على بعض القاذفات.

وذكرت الحسابات أن الهجمات وقعت ضد قواعد جوية روسية في مناطق مورمانسك وريازان وإركوتسك وإيفانوفو.