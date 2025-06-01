المغرب وبريطانيا يوقعان على 4 مذكرات تفاهم بالرباط

• في مجالات التعليم العالي والرعاية الصحية والموانئ والصفقات، على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي للمملكة..

وقع المغرب وبريطانيا، الأحد، على 4 مذكرات تفاهم حول التعليم العالي والرعاية الصحية والموانئ والصفقات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي، بالعاصمة الرباط، عقب انعقاد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفق مراسل الأناضول.

ويقوم وزير الخارجية البريطاني بزيارة المغرب ابتداء من الأحد وتستغرق 3 أيام، في أول زيارة لمسؤول في هذا المنصب منذ 2011.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حين الثانية تهم الابتكار والتنمية في مجال الرعاية الصحية.

كما وقّع الطرفان على مذكرة تفاهم حول الاستثمار في البنية التحتية للماء والموانئ، وأخرى حول مجال الصفقات.

وتربط البلدان العديد من الاتفاقيات، فضلا عن التفكير لتشييد كابل بحري لنقل الطاقة بينهما، خاصة لنقل الكهرباء المنتج من الطاقات المتجددة، من المنتظر أن يكون الأطول من نوعه في العالم.



