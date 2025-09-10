أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين بجميع المديريات.

وذكرت الوزارة، أن الشروط المطلوبة جاءت على النحو التالي: الحاصلون على درجتي الدكتوراة أو الماجستير في العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر أو الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي وخريجو جامعة الأزهر الشريف في جميع التخصصات والحاصلون على المؤهلات العليا من الجامعات المصرية المعتمدة في التخصصات ذات الصلة بالعلوم الشرعية والعربية والحاصلون على الثانوية الأزهرية وعالية القراءات مع تقديم شهادة معتمدة من الأزهر الشريف.

ولفتت الوزارة إلى الراغبين في التقديم ملء الاستمارة المخصصة في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين في التقديم الضغط على الرابط من هنا.