روسيا: العمل العدواني الإسرائيلي ضد قطر انتهاك للقانون الدولي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد خلاله إدانة روسيا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على قطر، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب وزير الخارجية الروسي عن تضامنه مع قيادة وشعب قطر، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في 9 سبتمبر.

وتابع البيان: طلب (لافروف) تقديم خالص التعازي لأسر وأصدقاء المواطنين القطريين المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "جدد الجانب الروسي إدانته الشديدة لهذا العمل العدواني، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا غير مقبول على سيادة قطر الصديقة ووحدة أراضيها".

وتابع بيان الخارجية الروسية: "أشار الجانبان إلى الخطر الجسيم الذي تشكله الإجراءات الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، امتنانه لموقف روسيا الواضح والمبدئي الداعم لسيادة واستقلال دولة قطر، وجهودها لحماية استقلالها ووحدة أراضيها".

واتفق الطرفان على مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق، بما في ذلك في سياق عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، غداً، بمبادرة من قطر.

وكانت قطر أعلنت أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأعلنت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية من محاولة الاغتيال.