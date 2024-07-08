أعلنت وزارة التربية والتعليم، المصروفات الدراسية لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

قالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 245 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2017، يسدد الطلاب المقبولون بهذه المدارس التالي:

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري.

- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري وذلك عند الإعلان عن فتح باب القبول ويعفى طلاب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولا، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية والتي تقدر بمبلغ 5000 آلاف جنيه مصري، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولاً.

- يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجي.

- يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي.

- يتم سداد قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذى يتسلمه الطالب وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها في حالة إذا تم التحويل من المدرسة بعد بدء السنة الدراسية.