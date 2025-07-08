كشف أسباب تأخر النصر في حسم صفقة خيسوس

كشف تقرير صحفي عن السبب وراء تأخر نادي النصر في الإعلان الرسمي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، مؤكدًا أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين بسبب بعض التفاصيل المتعلقة ببنود التعاقد، وليس نتيجة وجود اهتمام من أندية أخرى.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن الطرفين يواصلان النقاشات النهائية حول البنود المتبقية في العقد، تمهيدًا لتوقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تمسّك النصر بالتعاقد مع خيسوس لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي رحل بعد أقل من موسم في منصبه.

وأكد التقرير أن المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 70 عامًا، لا يفكر في أي عروض بديلة، إذ يضع كامل تركيزه على مشروع النصر، ومن المنتظر أن يصل إلى العاصمة الرياض الأسبوع المقبل، لتوقيع العقود رسميًا، قبل انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، والمقرر في 17 يوليو الجاري.

يُذكر أن خيسوس سبق له تدريب الهلال السعودي في فترتين، ويُعد من أبرز الأسماء التدريبية في المنطقة، لما يملكه من خبرة واسعة ومسيرة حافلة بالنجاحات على المستويين الأوروبي والعربي.