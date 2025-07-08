الشرطة الإيطالية تفكك شبكة لتهريب البشر

فككت الشرطة الإيطالية عصابة دولية لتهريب البشر، يتردد أنها أحضرت نحو 2000 مهاجر بصورة غير قانونية عبر البحر المتوسط من تركيا إلى أوروبا.

وتم إلقاء القبض على 25 مشتبها بهم في مدينة ريجو كالابريا بجنوب إيطاليا وحولها، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء. وعلاوة على ذلك، تتواصل التحقيقات مع 43 مشتبها بهم آخرين، الذين كانوا فارين في البداية.

وتشير التحقيقات إلى أن العصابة نظمت أكثر من 30 عملية عبور ما بين 2017 و2022. وخلال هذه العمليات، تم نقل 2000 مهاجر إلى إيطاليا على متن قوارب إبحار تكون في بعض الأحيان مزدحمة بالكامل مقابل أموال.

وقدر مكتب الادعاء العام أن العصابة حصلت على 10 ملايين يورو "11.8 مليون دولار". وتم مصادرة ثلث هذا المبلغ.