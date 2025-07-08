النصر الإماراتي يستعير جوناتاس سانتوس من العين

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده مع جوناتاس سانتوس، لاعب العين، في إطار تدعيم صفوف فريقه الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار نادي النصر إلى أن تعاقده مع اللاعب الدولي الإماراتي، جوناتاس سانتوس سيكون على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، حيث سيعود الجناح الأيسر إلى العين الصيف القادم.

وجاء في بيان رسمي من النصر: "تعاقدت شركة كرة القدم بالنادي مع اللاعب الدولي جوناتاس سانتوس، لاعب منتخبنا الوطني، على سبيل الإعارة لمدة موسم قادماً من نادي العين".

يُذكر أن البرازيلي الحاصل على الجنسية الإماراتية، جوناتاس سانتوس، البالغ من العمر 23 عامًا كان قد بدأ مسيرته في صفوف فلومينينسي، وانتقل منه إلى حتا، ثم العين، الذي أعاره إلى الوصل في الموسم الماضي.