شهد معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لقاءً مميزًا ضمن فعاليات "سهرة الإبداع"، استضاف الفنان القدير عزت زين، الذي استعاد ذكرياته في مدينة الفيوم، متحدثًا عن الجذور والبدايات، وصوته الدائم للمسرح الفيومي.

وتحدث زين خلال الندوة عن نشأته في الفيوم، حيث بدأت رحلته مع التمثيل في المرحلة الابتدائية، وتطورت تجربته خلال فترة الجامعة، لتُشكّل أساسًا لمسيرته الفنية اللاحقة.

كما خصّ بالذكر الفنان الراحل عبد الرحمن رشدي، واصفًا إياه بأحد الرموز المسرحية المهمة في الفيوم ومصر والعالم العربي، مشيرًا إلى تأثيره البالغ في الأجيال الجديدة من الفنانين.

وتطرق زين إلى التحديات التي تواجه الحركة المسرحية في الفيوم، داعيًا إلى ضرورة توفير أماكن مخصصة للعروض تُتاح بنظام الأجر الرمزي، على غرار تجربة محافظة المنيا التي قدمت نموذجًا ناجحًا في دعم المبدعين والمسرحيين.

واختتم اللقاء برسالة أمل في مستقبل أكثر إشراقًا للمسرح الفيومي، مع التأكيد على أهمية الحنين للجذور ودوره في تشكيل وعي الفنان.