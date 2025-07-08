الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق في مدينة خانيونس

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق بقطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري منذ 21 شهرا.

وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم الثلاثاء، كل الموجودين في منطقة خان يونس، في بلوكات 107، و108، و109، و110، و111، و112، و8801، و8802، و8803، بمن فيهم السكان الموجودون داخل الخيام في تلك المنطقة، بالإخلاء فورا نحو الغرب.

وحسب مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد تضمن الإخلاء مناطق مستشفى ناصر ومحيطها، وبلوك «ج»، وجورة العقاد، وحي الأمل، والياباني، والهولندي، والصناعة، والمناطق المجاورة، وأبراج طيبة ومسجد الشافعي، والمعسكر الغربي، وحي البراق الجنوبي حتى شارع الأمن الداخلي، والمسلخ التركي، والكنيسة، والمنطقة المحيطة.

وحذر جيش الاحتلال المواطنين من العودة إلى المناطق التي وصفها بأنها أماكن «قتال خطيرة»، أي المناطق التي أنذرهم بإخلائها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.