أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا يوم الإثنين إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت المفاوضات قد بدأت في أبريل، لكنها توقفت بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الشهر الماضي.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد حددنا موعدا لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث". وكان قد صرح الأسبوع الماضي بأن المحادثات ستُستأنف قريبا.

وذكر مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الجالس إلى جانبه على الطاولة، إن الاجتماع سيُعقد قريبا، وربما خلال أسبوع.

لكن طهران لم تؤكد حتى الآن أنها وافقت على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

غير أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قال في مقابلة نُشرت يوم الإثنين إن الضربات الجوية الأمريكية ألحقت أضرارا جسيمة بمنشآت بلاده النووية، لدرجة أن السلطات الإيرانية لم تتمكن حتى الآن من الوصول إليها لتقييم حجم الدمار.

وأضاف بزشكيان، في المقابلة التي أجراها مع المذيع الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون، أن إيران مستعدة لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لا تستطيع في الوقت الحالي الالتزام بالسماح للمفتشين الدوليين بالدخول غير المقيد إلى المواقع النووية.

وقال بزشكيان: "نحن مستعدون لهذا النوع من الإشراف، لكن للأسف، نتيجة للهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة على مراكزنا ومنشآتنا النووية، فإن العديد من المعدات والمرافق هناك تعرضت لأضرار بالغة".