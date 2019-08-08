«لوفتهانزا» تستهدف السوق الأمريكية بموجة رحلات طيران منخفض التكاليف

تعتزم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إضافة مجموعة خطوط طيران جديدة إلى الولايات المتحدة من مدينتي "فرانكفورت" و"ميونيخ" في الصيف المقبل باستخدام شركة الطيران منخفض التكاليف التابعة لها "يورو وينجز" في محاولة لجذب المزيد من العملاء.

وذكرت "لوفتهانزا" في بيان إنها تعتزم تسيير رحلات جديدة إلى مدن "فونيكس" و"أنكوريدج" في ولاية "ألاسكا" و"أورلاندو" في ولاية "فلوريدا" باستخدام طائرات شركة "يورو وينجز". كما أنه من المقرر تسيير رحلات من "فرانكفورت" إلى "لاس فيجاس" خلال الشتاء المقبل، وتسيير خط جديد إلى المدينة الأمريكية من "ميونيخ".

في الوقت نفسه تعتزم "لوفتهانزا" وهي أكبر شركة طيران في أوروبا تسيير رحلات باستخدام طائراتها إلى مدينتي "سياتل" و"ديترويت" الأمريكيتين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الطيران منخفض التكاليف تكافح بشكل عام لتحقيق أرباح من تسيير الرحلات طويلة المدى، حيث أن زمن هذه الرحلات يجعل من الصعب تحقيق أقصى تشغيل للطائرات في الوقت الذي يريد فيه الركاب دفع مبالغ أكبر مقابل الحصول على خدمات أعلى مستوى.

كانت "لوفتهانزا" قد أعلنت في يونيو الماضي اعتزامها تركيز رحلات "يورو وينجز" على الخطوط قصيرة المدى مع استمرار الرحلات العابرة للقارات انطلاقا مع مطاريها المحوريين في "فرانكفورت" و"ميونيخ".

من ناحيته قال "هاري هوهمايستر" المدير التجاري لمجموعة "لوفتهانزا" إن جمع جهود تسويق "لوفتهانزا" مع قاعدة التكلفة المنخفضةلـ "يورو وينجز" سيساعد في الاستفادة من سوق الرحلات السياحية طويلة المدى التي "تنمو بشدة".