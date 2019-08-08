الإمارات تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إقليم جامو وكشمير

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، إن بلاده تتابع بقلق تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير داعيًا إلى ضبط النفس.

وأكد قرقاش -في بيان للخارجية اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- ضرورة اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة، معربا عن ثقة بلاده بحكمة قيادتي البلدين -الهند وباكستان- وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البناء وبعيدًا عن التصعيد والمواجهة.

وأعلنت الهند إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح "وضع خاص" لإقليم كشمير وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.