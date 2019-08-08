محافظ المنوفية يلتقي أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية استعدادا لمعرض «تراثنا»

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور طارق صابور، مدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، وإيهاب حجازي مدير فرع الجهاز بالمنوفية، ومديري إدارات التعاون الدولي والصناعات الحرفية بالمحافظة وعدد من الصناع أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية «الصدف - الخزف - الفخار - السجاد الحرير - السيرما - الأرابيسك - النجف الإسلامي - المشغولات اليدوية وغيرها» لمناقشة استعداد المحافظة وأصحاب الصناعات لعرض منتجاتهم الحرفية والتراثية بمعرض «تراثنا» والمقرر إقامته فى الفترة من 2 أكتوبر حتى 6 أكتوبر 2019 بأرض المعارض بالمنارة بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عباس، على دعمه الكامل لأصحاب هذه الحرف والصناعات لما تتميز به من قيمة تراثية عالية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتعاون بكل الطرق مع أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية لتذليل كافة العقبات التي تواجههم، ومساعدتهم بكافة الطرق في نقل وعرض منتجاتهم والوقوف بجانبهم بكل السبل حتى تظهر المنوفية ومنتجاتها بأبهى الصور وإتاحة الفرصة لهم ولمنتجاتهم فى تسويقها محليا وعالميا بأفضل صرة ممكنة .

من جانبة أكد مدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الحرفية والتراثية التي تشتهر وتتميز بها محافظة المنوفية عن غيرها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن معرض "تراثنا" المقرر إقامته أكتوبر المقبل سيعد أكبر معرض تم إقامته، وتبلغ مساحته 10 آلاف متر وتم تجهيزه على أعلى مستوى وتخصيص مساحة 700 متر لمنتجات محافظة المنوفية، ليكون فرصة لعرض منتجات المنوفية التراثية والحرفية ومساعدة كل أصحاب الحرف في التعريف بمنتجاتهم وتسويقها .

وأعرب أصحاب الصناعات الحرفية عن سعادتهم البالغة باهتمام المحافظ وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهم وبصناعتهم وحرصهم على إتاحة وخلق فرص لتسويق منتجاتهم داخل مصر وخارجها .