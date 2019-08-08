المفوض العام للأونروا يعلن أن مدارسها سوف تفتح في موعدها بالعام الدراسي الجديد

أعلن بيير كرهينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا"، أن مدارس المنظمة الدولية ستفتح في موعدها المقرر للعام الدراسي 2019 - 2020.

وقال كرهينبول - في رسالة وجهها لموظفي الاونروا " اليوم الخميس - "إنه لمن دواعي سروري أن أكتب إليكم اليوم لأعلمكم بأن مدارس الأونروا في كافة أقاليم العمليات الخمسة ستفتح في موعدها المقرر للعام الدراسي 2019 /2020، وإننا ممتنون للدعم الذي تلقيناه من شركائنا الأسخياء ومن مانحينا ومن الدول المستضيفة لنا والذي أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الإيجابي والهام للغاية".

وأضاف مفوض الاونروا "إن التعليم الذي نقوم بتوفيره في أكثر من 700 مدرسة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا يمثل، وبأكثر من جانب، قلب وروح ما تمثله الأونروا، ألا وهو الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية".

وتابع " كما اغتنم هذه الفرصة لتحية أكثر من نصف مليون صبي وفتاة يدرسون في مدارسنا، إن الشجاعة التي يظهرونها كل صباح وهم يشقون طريقهم إلى المدرسة لهي بحق شجاعة استثنائية، وذلك على الرغم من المخاطر التي تواجههم عند عبورهم نقاط التفتيش، أو عيشهم في مناطق النزاع أو المناطق الخاضعة للاحتلال أو لدى رؤيتهم مدارسهم قد تدمرت جراء الحرب أو تضررت جراء التوغلات العسكرية".

وواصل "إن المدارس والغرف الصفية والملاعب المدرسية، بل وحتى المقاعد والكراسي الصفية استقبلت جيلا بعد جيل من لاجئي فلسطين الذين – وخلال انتظارهم حلا سياسيا لمعالجة محنتهم – قد اكتسبوا المعرفة والمهارات في مدارس الأونروا، وحلموا بمستقبل أفضل".

وأوضح كرهينبول "اتخذت الأونروا خطوات مهمة في سبيل الإعداد لافتتاح المدارس طوال فترة الصيف، لقد قمنا بإعادة تأهيل العديد من المنشآت، وقمنا بتحسين جودتها وعملنا على رفع سوية متطلبات السلامة فيها، كما قمنا أيضا بتنظيم أسابيع المرح الصيفية التي كانت ناجحة بشكل لافت وجلبت الآلاف من الطلبة في كافة أقاليم عمليات الأونروا للمشاركة في أنشطة تتراوح ما بين الرياضة والفنون والعلوم وغيرها من الأنشطة" منوها "إنني أقدم تقديري وعرفاني لكافة فرقنا التي شاركت في تلك الأنشطة، بدءا من فرق البنية التحتية وتحسين المخيمات وحتى التعليم وإدارة الإقليم وغيرها من الفرق".