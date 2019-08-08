نقيب الصحفيين: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم قبل عيد الأضحى

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، إنه سيتم صرف المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس ابتداء من بعد ظهر اليوم الخميس؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رشوان: "أن هذه المبالغ وصلت إلى الهيئة الوطنية للصحافة وتم تحويلها بالفعل لكل المؤسسات الصحفية"، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تلقى مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية وتم تحويلها لحساب النقابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية بما يتيح الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة ابتداء من بعد ظهر اليوم.

وذكر رشوان، أنه بالنسبة للزملاء الذين لم يستلموا بطاقات الصرف "الفيزا" سيتم مد العمل في خزينة النقابة للصرف النقدي حتى الساعة 6 مساء اليوم، موجهًا الشكر الجزيل لكل الجهات التي ساهمت في صرف البدل قبل عيد الأضحى.. متمنيًا لهم ولزملائه أعضاء النقابة عيدًا سعيدًا مباركًا.