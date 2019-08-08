المؤبد لطالب وعامين لـ3 و15 عاما لـ6 آخرين لقتلهم سائق توكتوك وسرقته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، أمس الأربعاء، طالب يدعى "ع.غ.م"، بالإعدام شنقا، كما عاقبت كل من: "ع.ف.م" عامل، و"م.ي.م" طالب، و"ع.س.م" عاطل، بالسجن 15 عاما، وسجن "أ.ع.م" عامل بمطعم، و"م.ع.أ" كهربائي، و"ع.ف.ع" عامل، لمدة عامين؛ لقتلهم "ع.م.م"، سائق "توكتوك"، وذلك في القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد العثور على جثة سائق "توكتوك" وبها عدة طعنات نافذة في الظهر والرقبة.

توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهم الأول باستيقاف المجني عليه على الطريق السريع ليلا، وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن النائية في منطقة عبد القادر القديمة، بعد أن اتفق مع باقي المتهمين على اعتراض طريقهما، حيث قاموا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء "سكاكين" إلى أن لقي مصرعه، واستولوا على التوكتوك، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليهم، تم عرضهم على النيابة العامة والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.