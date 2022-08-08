أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 42 ألفا و340 منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن روسيا خسرت أيضا 1811 دبابة و4070 مركبة مدرعة و960 من النظم المدفعية و261 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و223 طائرة و192 مروحية و15 سفينة و2993 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 86 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن 2211 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 230 مؤسسة دمرت بشكل كامل.

وعلى الجانب المقابل ، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط صاروخين أطلقتهما التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال محاولتها استهداف مدينة ميليتوبول في جنوب مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم ، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية حاولت قصف ميليتوبول بصاروخين إلا أن الدفاعات الجوية أسقطتهما.

وكانت القوات المسلحة الروسية قد أعلنت أمس الأحد، أنها تمكنت من تدمير ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخائر التي قدمها الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية.

على صعيد متصل، أعلن حاكم منطقة "دونيتسك" الأوكرانية بافلو كيريلينكو مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين في قصف روسي وقع أمس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.