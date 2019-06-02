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مصر
وزيرا التعليم والتضامن يشهدان احتفالية تخرج طلاب إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية
رئيس حزب المصريين الأحرار: دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة يؤكد ريادتها الإقليمية
تشريعية النواب: تعديلات «الأحوال الشخصية» والحوار الوطنى تتصدر أجندة الانعقاد الثالث
خبراء يطالبون بضروة إصدار قانون يجرِّم حمل السلاح الأبيض
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وفاة المؤلفة البولندية الناجية من أوشفيتس زوفيا بوسميش عن 98 عاما
البنتاجون: ضحايا روسيا من عمليتها العسكرية في أوكرانيا تصل إلى 80 ألف شخص
قفزة بسعر صرف الدولار على المنصة الرسمية بلبنان بالتزامن مع إضراب البنوك
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منتخب ناشئات السلة يتصدر المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا بمدغشقر
رسميا.. محمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري خلفا للنحاس
صلاح يطارد الأرقام القياسية وهالاند ينطلق.. ملخص الجولة الأولى للبريميرليج
رأي
فن
نوال الزغبي تحتفل بتحقيق أغنية «حفلة» 9 ملايين ونصف مشاهدة على يوتيوب
الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية الفنان الراحل منير مراد
الحكم لصالح مصطفى قمر بتعويض مادي في قضية برنامج خمس نجوم
23 مشروعا فائزاً في المرحلة الثانية لدعم صندوق البحر الأحمر السينمائي
مال وأعمال
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مواطن
بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية حاضنة الأعمال الهندسية ضمن مبادرة رواد النيل
مصدر بالنقل: إزالة مبانٍ لاستكمال المرحلة الثانية من توسعة الطريق الدائرى
اتحاد منتجى الدواجن: السماسرة وارتفاع أسعار الأعلاف يهددان بالقضاء على الصناعة
حوادث وقضايا
أمن القاهرة يكشف تفاصيل جريمة قتل مسن في التجمع الخامس
قفزت من أعلى كوبري ستانلي.. إنقاذ فتاة حاولت الان