قرار اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي بخوض مبارياته المتبقية في بطولة الدوري باللاعبين الناشئيين، افاد عدد كبير من لاعبي الفريق الأحمر وهذا ما ظهر خلال مباراة الاتحاد السكندري بالأمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 29.

وكان الأهلي قد حقق فوزا غاليا مساء أمس الأحد، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي استضافه ستاد برج العرب، والذي شهد ابتعاد عدد كبير من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي وعلي معلول حسام حسن.

وأشاد الجميع بأداء اللاعبين الشباب وبالأخص محمد سيد غريب ومحمد أشرف وزياد طارق، وفي المقابل شارك عدد كبير من لاعبي الصف الثاني في الأهلي مثل محمود متولي وعلي لطفي وأليو ديانج والذين لم تتاح لهم فرصة التواجد بشكل أساسي قبل قرار مجلس الإدارة.

ورغم قرار مجلس إدارة الأهلي باسناد مهمة المباريات المتبقية للاعبين الشباب إلا أن ريكاردو سواريش، مدرب الفريق الأحمر، أشرك 5 لاعبين فقط كما دعم الفريق بلاعبين أصحاب الخبرة مثل ديانج ومتولي ومحمد عبد المنعم فضلا عن نزول محمد هاني في الشوط الثاني وبيرسي تاو.

وبالنظر إلى قرارات مجلس الإدارة سنجد أن الأمر الإيجابي فيها هو منح اللاعبين الشباب الفرصة لفرض موهبتهم والتي ظهرت على معظمهم في مباراة الاتحاد، مثل أحمد سيد غريب ومحمد أشرف وزياد طارق وهم من حققوا الفوز بثلاثية نظيفة أمام سيد البلد.

أما الخاسر سيكون عدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أو حتى في حال احتياج إليهم مثل أليو ديانج ووليد سليمان وحسام حسن، لكن في أي حال فإن الأهلي يسعى في الوقت الحالي لتجهيز جميع اللاعبين من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.