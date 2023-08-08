لبنان يعلن عن اتفاق مع الأمم المتحدة حول تسليمه بيانات النازحين السوريين

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اليوم الثلاثاء، بعد لقائه وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن التوصل إلى اتفاق بين لبنان والمفوضية حول تسليم البيانات الخاصة بجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.

وضم الوفد المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية السيد لانس بارثولوميوز، رئيس خدمة البيانات العالمية السيد فولكر شيميل، مسئول حماية البيانات بالنيابة السيد أليكس نوفيكو، نائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا، منسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليج، ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير.

وقال بوحبيب، بعد اللقاء "من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن توصلنا إلى اتفاق بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تسليم البيانات الخاصة بجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "يأتي ذلك ختاما لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبا في لقاء ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضوري مع المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي حيث توصلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني".

وتابع وزير الخارجية اللبناني: "حن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم البيانات التي يعتبرها لبنان حقا سياديا، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها".

وأشار إلى أن "هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي، يحرمون أشخاصا أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها".

ومن جهته قال بارثولوميوز: "وصلت بالأمس على رأس وفد من الخبراء من المقر الرئيسي للمفوضية ومكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة اللبنانية وفريقكم الممتاز، تتضمن موضوع تبادل المعلومات والبيانات، وتبعا لعلاقتنا طويلة الامد من التعاون المستمر، توصلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات".

وأضاف: "تلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي".

وتابع في الوقت الذي ستستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكد المفوضية التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضي قدما".

وأعرب عن امتنان مفوضية اللاجئين: "للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية على الدعم الذي قدموه وما زالوا يقدمونه للاجئين السوريين".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.